Alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186%

O Procon Goiás realizou um levantamento de preços dos itens que compõem a cesta básica para o consumo mensal de apenas um indivíduo adulto, de acordo com a quantidade definida para os moradores de Goiânia.

São 13 (treze) tipos de produtos que compõem a cesta básica, que foram pesquisados em 15 (quinze) estabelecimentos, no período de 14 a 17 de março de 2022, considerando as diferentes marcas. Ao todo, foram pesquisados 37 itens.

O estudo teve como objetivo analisar o aumento dos principais itens alimentícios desde o início da pandemia (03/2020) até agora (03/2022). A pesquisa apontou alta acumulada dos alimentos desde o início da pandemia, com os seguintes destaques: 186% no óleo de soja, 144% no café em pó (500 g), 117% no quilo do tomate e 99,03% no pacote de açúcar (5 kg). A batata inglesa subiu 80,37%.

No geral, o aumento médio nos últimos 24 (vinte e quatro) meses foi de 57,22%.

Veja tabela individual de aumento/redução média anual

(desde o início da pandemia)

PREÇO PREÇO VARIAÇÃO PRODUTOS MÉDIO MÉDIO % Gramatura 2020 2022 Óleo de soja – Sinha 900 ml 3,89 11,14 186,38 Café em pó – Três Poderes 500 gr 7,70 18,79 144,00 Tomate kg 4,70 10,24 117,93 Açúcar – Ibiá 5 kg 9,51 18,93 99,03 Batata Inglesa kg 3,62 6,53 80,37 Margarina – Delícia Cremosa kg 4,22 7,52 78,28 Leite longa vida – Itambé Cx 1 litro 3,12 5,24 67,95 Carne – coxão duro kg 25,02 38,34 53,25 Arroz longo fino – Tipo 1 – Gol 5 kg 13,14 19,62 49,32 Feijão carioquinha – Tipo 1 – Barão 1 kg 6,94 7,88 13,49

Para um trabalhador que recebe apenas o salário mínimo (R$ 1.212), o comprometimento mensal com a cesta básica (R$ 670,68) é de 55,34%. Nos últimos dois anos, verificou-se uma perda no poder de compra do trabalhador, pois enquanto neste período o salário mínimo teve reajuste de 15,98%, os itens que compõem a cesta básica tiveram acréscimo de 57,22% na média geral.

Valor da Cesta Básica – cidade de Goiânia (para 1 indivíduo adulto)