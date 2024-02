Na tarde deste domingo, 17, Bombeiros Militares do QCG e 2BBM em Goiânia foram acionados para ocorrência de acidente de trânsito com uma vítima presa as ferragens, no Condomínio Santa Rita, em frente ao depósito São Jorge, em Goiânia.

No local, 2 vítimas. Uma vítima sexo masculino, presa às ferragens encaminhada consciente para o HUGOL. A segunda vítima, em óbito, constatado pela equipe do CBMGO de Intervenção Rápida (VIR).