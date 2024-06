Um suspeito foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 20, em Aparecida de Goiânia com uma tonelada de defensivos agrícolas falsificados. O homem, que veio de Santa Catarina, foi abordado próximo a uma empresa de transportes, onde estava em posse dos produtos ilegais. A carga, falsificada em São Paulo, tinha como destino Goiás e foi apreendida com base na nova legislação de agrotóxicos, Lei nº14785. A operação contou com o apoio da Agrodefesa.