HCN já avaliou mais de 2,5 mil recém-nascidos com uso de inteligência artificial

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, atingiu um marco importante: mais de 2.500 recém-nascidos foram avaliados com o auxílio de um sistema de inteligência artificial que orienta a equipe médica na classificação e tratamento neonatal. Implantado em outubro de 2023, o projeto-piloto da Classificação de Atenção ao Recém-Nascido vem transformando o atendimento na unidade e contribuindo para a redução da mortalidade infantil na macrorregião centro-norte de Goiás, que abrange 60 municípios.

A tecnologia é aplicada logo nos primeiros minutos de vida do bebê. Com base nos dados clínicos inseridos pela equipe médica, o sistema gera uma classificação de risco e recomendações de atendimento. Esse processo permite priorizar casos mais delicados e ajustar as condutas médicas de maneira precisa e rápida. O acompanhamento continua durante a internação e, no momento da alta, os pais recebem orientações individualizadas sobre cuidados domiciliares.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e integra as ações do HCN — referência estadual em obstetrícia e gestação de alto risco. A proposta une inovação tecnológica, capacitação profissional e atenção humanizada para aprimorar o cuidado neonatal. Desde a implantação, o monitoramento dos resultados tem demonstrado impacto direto na prevenção de complicações e no aumento das chances de sobrevivência de bebês prematuros.

Caso de superação

Um dos exemplos que ilustram o sucesso do projeto é o do pequeno Henrique Coelho, que nasceu com apenas 23 semanas de gestação e 740 gramas. Com apenas 1% de chance de sobreviver, o bebê ficou internado por quatro meses na UTI Neonatal do HCN e recebeu alta com saúde plena.

“Ficar com o Henrique aqui foi um desafio muito grande, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer. Ele nasceu com poucas chances de vida por ser muito prematuro”, contou a mãe, Heusileia Coelho.

Durante todo o tratamento, Henrique foi acompanhado de perto por uma equipe multiprofissional, que monitorou cada etapa da evolução clínica. O pai do bebê, em forma de agradecimento, chegou a cumprir uma promessa e percorreu 45 quilômetros a pé, entre Niquelândia e Muquém, celebrando a recuperação do filho.

Hoje, aos cinco meses de idade, Henrique pesa 4,45 quilos e não apresenta sequelas. “Ele está se desenvolvendo muito bem, e isso é uma alegria imensa. Somos gratos ao HCN por essa vitória”, afirmou Heusileia.

Com histórias como a de Henrique, o HCN mostra que o uso da inteligência artificial na saúde pública pode ser um aliado poderoso — não apenas para apoiar decisões médicas, mas para salvar vidas.