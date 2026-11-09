Segurança

Kit de emergência para 72 horas: Bombeiros de Goiás explicam recomendação

Recomendação de manter suprimentos básicos para três dias segue protocolo internacional de prevenção e ganhou repercussão em vários países, mas não significa que uma tragédia esteja prestes a acontecer


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 09/11/2026 - 14:30

Kit de emergência para 72 horas: Bombeiros de Goiás explicam recomendação - repodução
Kit de emergência para 72 horas: Bombeiros de Goiás explicam recomendação / Reprodução

A recomendação para que famílias mantenham suprimentos básicos suficientes para até 72 horas, o chamado kit de emergência,  divulgada por autoridades de diferentes países, também chegou ao Brasil e provocou preocupação na população. Diante da repercussão da orientação, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás esclareceu que a medida faz parte de protocolos internacionais de prevenção e não representa um alerta sobre a possibilidade de uma catástrofe iminente.

Segundo a corporação, a recomendação segue diretrizes de preparação para situações de emergência, adotadas pela Defesa Civil Nacional e reproduzidas pelos órgãos estaduais. Em Goiás, não há indicação de risco iminente de grandes desastres.

O Estado apresenta condições geográficas favoráveis e baixa suscetibilidade a fenômenos como terremotos. Entre as ocorrências que exigem maior atenção estão tempestades isoladas, períodos de estiagem e incêndios em vegetação.

A orientação é que cada família tenha condições de manter suas necessidades básicas de alimentação, hidratação e higiene por até três dias. Também é recomendado reservar medicamentos de uso contínuo e outros itens essenciais.

A medida busca garantir autonomia em situações pontuais, como dificuldades de deslocamento provocadas por chuvas intensas ou interrupções temporárias de serviços.

Os Bombeiros ressaltam, porém, que não há necessidade de estocar alimentos, comprar grandes quantidades de produtos ou adotar medidas extraordinárias. A proposta é incentivar uma cultura de prevenção, sem provocar medo ou alarme na população.

A preparação antecipada, segundo a corporação, permite que as famílias enfrentem eventuais emergências com mais segurança e tranquilidade.

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Andréia Bahia

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