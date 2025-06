Lamborghini avaliada em mais de R$ 1 milhão fica destruída após pegar fogo, em Goiânia

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás foram mobilizadas no fim da tarde deste sábado (31) após uma Lamborghini branca pegar fogo na Avenida 136, no Setor Marista, em Goiânia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de luxo sendo completamente tomado pelas chamas.

Os militares conseguiram controlar o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse, mas não conseguiram evitar a destruição completa do veículo.

Trata-se de uma Lamborghini Gallardo Coupe LP550-2 Bicolore, ano 2012, com placas de São José (SC). O modelo é avaliado em cerca de R$ 1,06 milhão.