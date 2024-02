Luciano Bivar cancela eleições do União Brasil

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, cancelou a convenção nacional do partido que estava marcada para hoje de manhã em Brasília. Seria a primeira depois da fusão do DEM e do PSL. A decisão aconteceu em um clima de acirramento de ânimos e aumento da tensão. Deputados e lideranças do partido, como o governador Ronaldo Caiado, estavam em campanha para eleger o atual vice-presidente, o advogado Antônio Rueda, ex-aliado de Bivar.

Em comunicado, o presidente justificou que a convocação para a convenção nacional ainda não estava amparada no estatuto da sigla. Com o partido rachado e o crescente clima de tensão, deve haver reação do grupo que defende a eleição de Antônio Rueda nas próximas horas.