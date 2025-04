Maternidades públicas de Goiânia passarão por auditoria do Ministério da Saúde

As três principais maternidades públicas de Goiânia — Hospital e Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão e Maternidade Célia Câmara — serão submetidas a uma auditoria do Ministério da Saúde. A iniciativa busca averiguar os efeitos das recentes mudanças promovidas pela Prefeitura, como cortes no orçamento e reestruturações nos atendimentos prestados à população.

A decisão foi tomada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), que incluiu a ação no planejamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAA) da pasta. Segundo o órgão, a análise será realizada o mais brevemente possível, respeitando as prioridades estabelecidas.

A medida foi motivada por um ofício enviado pela vereadora Aava Santiago (PSDB) no dia 20 de março, acompanhado de documentos que apontam possíveis prejuízos aos serviços oferecidos nas unidades de saúde. Na mesma data, a parlamentar esteve reunida com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar do tema e pedir apoio emergencial à capital.

A decisão ocorre em meio a críticas às mudanças anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como a desativação do atendimento de urgência na Maternidade Célia Câmara, que passará a atender apenas casos ambulatoriais e de menor complexidade. A reestruturação prevê a redistribuição dos atendimentos de urgência para as outras duas maternidades.

Para a vereadora, a auditoria é uma resposta importante frente à preocupação crescente com a saúde materna na capital. Ela ressalta que a situação é resultado de um desmonte gradual dos serviços e defende mais transparência na gestão da rede pública.

A expectativa agora é que, além da auditoria, o Ministério da Saúde também atenda pedidos adicionais da parlamentar, como o envio de recursos para ampliar o serviço de radioterapia do Hospital Araújo Jorge e a aquisição de um novo equipamento de raio-X para a Maternidade Nascer Cidadão.

