Prefeitura de Goiânia revitaliza praça da Rua C-130, no Jardim América

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), iniciou a revitalização da praça localizada na esquina da Rua C-130 com a C-125, no Jardim América. O espaço vai ganhar novas calçadas, uma academia inclusiva e um paisagismo especial com mudas ornamentais e grama esmeralda.

Com o objetivo de garantir espaços públicos de qualidade para todos, a revitalização completa o paisagismo da praça, que já possui algumas árvores grandes, e transforma o local em um ambiente agradável, organizado e acolhedor para toda a população da região desfrutar com conforto e segurança.

Com uma área total de 1.679,88 m², a praça também vai contar com uma pista de caminhada de 345,9 m² e uma área permeável de 1.225,81 m² coberta por grama. Para complementar, serão plantadas mudas de pingo de ouro ao redor da área de convivência.

Bancos e lixeiras também serão colocados, e, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a praça receberá uma nova iluminação, ampliando a segurança e o conforto dos frequentadores. Além disso, foi instalada uma academia com oito aparelhos inclusivos.

As revitalizações de praças fazem parte dos serviços diários da Comurg. Recentemente, foram revitalizadas as praças da Matriz de Campinas, do Ginásio de Esportes e Joaquim Lúcio. O planejamento da Comurg prevê manutenção, limpeza e revitalização em todas as praças públicas da cidade.

