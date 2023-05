18ª TeNpo abre inscrições para oficinas gratuitas de teatro, dança e circo

Direção de arte, cenografia, qualificação de atores e atrizes, contação de histórias e danças urbanas estão entre as especialidades em artes cênicas contempladas nas atividades formativas da 18ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo 2023.O evento está programado de 1º a 4 de junho e as inscrições para as oficinas gratuitas já estão abertas,até 25 de maio, pelo site https://mostratenpo.cultura.go.gov.br .

O TeNpo 2023 é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria da Retomada, com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e conta ainda com a Prefeitura de Porangatu, Goiás Social e Academia Esparta como parceiras.

Além de espetáculos nacionais e regionais, em 2023, a programação da mostra prevê a realização de sete oficinas e um workshop, em Porangatu. Todas as atividades são gratuitas e destinadas a profissionais e iniciantes do teatro, dança e circo, bem como a educadores, mediadores de leitura, pesquisadores e pessoas com interesses diversos nas artes cênicas.

Formação e qualificação

A atriz, bailarina e cantora Nay Fernandes (SP) inicia no primeiro dia do festival os trabalhos da oficina Corpo e Criação para Teatro Musical. Atuante no Teatro Musical Brasileiro há mais de 14 anos, com experiência em grandes musicais nacionais e internacionais, ela traz estudos e ferramentas para criar e construir personagens através do corpo. A oficina tem carga horária de 16 horas, com 20 vagas para pessoas maiores de 14 anos.

Atrizes e atores também terão oportunidade de qualificação na oficina ministrada pelo ator Leonardo Miggiorin (SP) intitulada “Playback Teatro sua Identidade na Arte”, entre 2 e 4 de junho. O instrutor utilizará jogos de improvisação para estimular a criatividade e a espontaneidade. Com ênfase na dramatização, a oficina prevê elaboração de texto e encenação, utilizando figurinos, imagens e elementos cênicos concebidos a partir da pesquisa realizada pelo grupo de até 20 participantes. Segundo Miggiorin, o produto final da oficina será compartilhado com o público do TeNpo.

Estruturada em quatro encontros, a oficina Direção de Arte conduzida pelo cineasta Benedito Ferreira (GO) pretende apresentar os elementos que fundamentam o pensamento e a prática da direção de arte no campo das visualidades cênicas, tendo como base as relações entre a direção de arte, a cenografia e a encenação. Com 25 vagas disponíveis, a oficina propõe a realização de um projeto individual e completo de cenografia, com foco em montagens para teatro e dança.

Para quem se interessa pelo corpo em movimento, Iasmyn Borges, propõe a oficina “Dança para Todes”, nos quatro dias do festival. A busca de leveza e diversão será o ponto de partida para as práticas introdutórias de Jazz Funk, Danças Urbanas e Improvisação, neste grupo que tem 25 vagas abertas para maiores de 14 anos.

A performatividade associada a artifícios cênicos e musicais está a serviço da contação de histórias, na oficina conduzida pela atriz e arte-educadora, Juliana Mado. Nesta vivência que envolve artes integradas, a instrutora trabalha com a possibilidade de provocar experiências transformadoras para quem narra e para o público que presencia a narração de boas histórias publicadas ou difundidas pela oralidade.

Práticas circenses também estão previstas em duas oficinas, que serão realizadas sob a lona do Circo Limpando o Olho, instalado no Setor Solar Flamboyant, durante o TeNpo. No dia 2 de junho, o artista circense Rafael Fabrício Eckert (GO), compartilha práticas iniciantes em Malabares. No dia seguinte, juntamente com Julianna Miranda Queiroz e Marcos Paulo Rodrigues Melo (GO), Eckert introduz técnicas de Acrobacias e Equilibrismo.

Confira abaixo a programação completa das atividades formativas do TeNpo:

Oficina: Corpo e Criação para Teatro Musical

Instrutora: Nay Fernandes (SP)

01 a 04/06─08 às 12h

Faixa etária: 14 anos

Vagas: 20

Local: Centro Cultural de Porangatu

Oficina: Playback Teatro sua Identidade na Arte ─ Atuação

Instrutor: Leonardo Miggiorin (SP)

02 a 04/06 ─09 às 13h

Faixa etária: 16 anos

Vagas: 20

Local: Centro Cultural de Porangatu

Oficina: Dança para Todes─ Danças Urbanas

Instrutora: Iasmyn Borges (GO)

01 a 04/06 –14h às 15h15 e 15h45 às 17h

Faixa etária: 14 anos

Vagas: 25

Local: Academia Esparta

Oficina: O narrador que habita em mim ─Contação de histórias e teatralidade

Instrutora: Juliana Mado (GO)

01 a 04/06 – 9h às 12h

Faixa etária: 14 anos

Vagas: 20

Local: Centro Cultural de Porangatu

Oficina: Cenografia e Direção de Arte

Instrutora: Benedito Ferreira (GO)

01 a 04/06 – 9h às 13h

Faixa etária: Livre

Vagas: 25

Local: Centro Cultural de Porangatu

Oficina: Iniciação à Arte Circense ─ Malabares

Instrutor: Rafael Fabrício Eckert(GO)

02/06 – 9h às 11h e 14h às 16h

Faixa etária: Livre

Vagas: 15

Local: Circo Limpando o Olho (Rua Januário B. Canguçu esq. com Rua João Modesto Silva, Setor Solar Flamboyant)

Oficina: Iniciação à Arte Circense – Acrobacias e Equilibrismo

Instrutores: Rafael Fabrício Eckert, Julianna Miranda Queiroz e Marcos Paulo Rodrigues Melo (GO)

03/06 – 9h às 11h e 14h às 16h

Faixa etária: Livre

Vagas: 15

Local: Circo Limpando o Olho (Rua Januário B. Canguçu esq. com Rua João Modesto Silva, Setor Solar Flamboyant)