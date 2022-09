A pandemia acabou ?

“O fim da pandemia está à vista”, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma coletiva de imprensa realizada no último dia 14. Apesar do otimismo para que o mundo volte ao “normal”, o diretor da OMS ainda incentivou os países a continuar com as campanhas de vacinação, principalmente, naqueles grupos de risco da Covid-10.

Tedros afirma que o mundo nunca esteve em “melhor posição para acabar com a pandemia”, mas alertou que ainda não é hora de declarar vitória. Em Goiás, há 1.698.996 casos de doenças pelo coronavírus (Covid-19). No estado, há 877.034 casos suspeitos em investigação e 353.620 casos já foram descartados, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, 23, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Ao todo, 27.522 óbitos foram confirmados pela doença em Goiás, desde o início da pandemia do Covid-19, o que significa uma taxa de letalidade de 1,62%. Há 81 óbitos suspeitos que estão em investigação.

DOSES APLICADAS

No levantamento realizado pela SES, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.870.088 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o estado. Em relação à segunda dose e à dose única, foram vacinadas 5.282.165 pessoas, e 2.675.932 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 55,79% já receberam uma dose da vacina. Esses dados são preliminares e coletados junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid19). Em relação às vacinas recebidas em Goiás, os dados estão disponíveis em https://www.saude.go.gov.b r/coronavirus/vacinacaocovid-19.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA A COVID-19

No último dia 16 de setembro, o Ministério da Saúde divulgou as orientações para a vacinação de crianças de seis meses a 4 anos contra a Covid-19. O imunizante da Comirnaty foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação de crianças na quarta-feira, 21.

De acordo com a Nota Técnica publicada pela pasta, a ampliação de uso da vacina Comirnaty para imunização em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade “indica que a vacina é segura e eficaz”. A aprovação permite o início do uso da vacina no Brasil para esta faixa etária. Ainda de acordo com a nota, as duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

Entenda a importância das vacinas contra gripe

Todos os anos, a vacina da gripe precisa ser atualizada. As mudanças climáticas contribuem para uma maior circulação dos vírus respiratórios, dentre eles o da Influenza, causador da gripe. Segundo Cristiana Meirelles, pediatra e infectologista ,crianças menores de cinco anos, idosos, gestantes e imunocomprometidos podem sofrer complicações da enfermidade, como pneumonia, insuficiência respiratória, miocardite, dentre outras.

A vacina trivalente, que protege contra duas cepas do vírus A e uma cepa do vírus B, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Influenza, é uma arma muito segura e eficaz. Na rede privada, também existe uma vacina que amplia essa proteção: a tetravalente previne a infecção por duas cepas do vírus A e duas cepas do vírus B”, explica.

Apesar da importância da imunização, apenas 58% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza já foi vacinado neste ano, segundo dados atualizados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). “As vacinas são modificadas todos os anos conforme a prevalência dos vírus que mais circularam no ano anterior. Além da imunização em dia, higienizar as mãos e o uso de máscaras podem impedir a propagação da doença”, finaliza.