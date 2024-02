19º TeNpo: Prazo para inscrição de propostas de espetáculos e oficinas termina na sexta

As inscrições gratuitas para a seleção de espetáculos e oficinas da 19ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) serão encerradas nesta sexta-feira, 16. Nesta edição, serão selecionadas 10 espetáculos de artistas ou grupos goianos. O valor do cachê é de R$ 25 mil. O edital e as inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo site mostratenpo.cultura.go.gov.br.

A mostra de teatro será realizada de 29 de março a 7 de abril, e as apresentações artísticas e oficinas, de 4 a 7 de abril. O edital também contempla três vagas para oficineiros ministrarem aulas de artes cênicas, que serão divididas nas modalidades de jogos teatrais (direcionadas a atores, professores e amadores); palhaçaria e/ou formas animadas (para atores e amadores), e danças urbanas (direcionada para artistas e amadores).

O TeNpo é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria da Retomada e correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento conta ainda com a Prefeitura de Porangatu e Sesc Goiás como parceiros.

Na 19ª edição, o TeNpo abre espaço para as produções regionais e nacionais levando ao Centro-Oeste um painel das artes cênicas. A iniciativa é responsável por movimentar a cultura goiana, o turismo e a economia local, além de criar oportunidade de popularizar as artes cênicas e a formação artística, incentivando os artistas de Porangatu, da Região Norte goiana e de todo o Estado de Goiás.