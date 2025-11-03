22º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG começa na terça-feira (4/11)

O 22º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conpeex 2025) da Universidade Federal de Goiás (UFG) começa nesta terça-feira (4/11) e segue até a sexta-feira (7/11), no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, Câmpus Samambaia, em Goiânia. Mas já na segunda-feira (3/11), o participante já pode fazer o credenciamento, das 14h às 19h30, evitando filas. O tema deste ano é “Cultura oceânica: do Cerrado ao oceano uma conexão que gera vida” e as inscrições podem ser feitas pelo site do 22º Conpeex, na plataforma Plateia UFG. Como é tradição no Conpeex, a temática está alinhada com a da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025.

No primeiro dia do evento, o Centro de Cultura e Eventos da UFG estará aberto das 7h30 às 19h30 com credenciamento de participantes e atividades durante os três períodos. A solenidade oficial de abertura está marcada para às 17h30, com o pré-lançamento da Orquestra Sinfônica da UFG. Outros destaques são a Carreta do Empreendedorismo do Sebrae Móvel, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae/GO); Feira de Cultura e Artes na UFG; Museu de Ciências, estandes da Universidade; Exposição das Conchas; apresentação de trabalhos; atividades formativas; Espaço Saúde; Planetário; e desfile da Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da UFG. Veja aqui a programação completa.

Um painel sobre ciência, mudanças climáticas e o Cerrado é o destaque do segundo dia do Conpeex 2025, na quarta-feira (5/11). Intitulado “Ciência no calor do Cerrado: a mudança do clima e o bioma mais ameaçado do Brasil”, está marcado para às 16 horas. Participam o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisador da área de Ecologia, Gabriel Selbach Hofmann. Participam da mesa o professor do Instituto de Física (IF) da UFG e pesquisador do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais (Cempa Cerrado), Angel Domínguez Chovert, e o professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG, Paulo De Marco Júnior. A mediadora é a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima. Também nesta data, o credenciamento será feito durante todo o dia, das 7h30 às 19h30. Quarta-feira é o dia de fazer doação de sangue no caminhão do Hemocentro que estará no Conpeex das 8h às 16h. A programação completa pode ser consultada aqui.

O penúltimo dia do Conpeex 2025, quinta-feira (6/11), será marcado pelo lançamento da Plataforma Observatório dos Povos Indígenas de Goiás (Opig), às 17h30. A ferramenta vai ser apresentada pelo diretor do Museu Antropológico (MA) da UFG e coordenador-geral do Opig, Manuel Ferreira Lima Filho, e pelo ex-prefeito de Goiânia, professor emérito da UFG, e também coordenador-geral do Opig, Pedro Wilson Guimarães. Clique aqui para ver a programação completa do dia.

A programação do quarto e último dia do 22º Conpeex é mais curta e termina com a solenidade de premiação aos participantes que se destacaram no evento, às 12 horas.

Sobre o Conpeex UFG

O Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conpeex) é o maior evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás (UFG) e é realizado anualmente desde 2003. Durante a pandemia de covid-19 chegou a ser feito remotamente com a programação 100% on-line. O Conpeex é gratuito e traz uma extensa programação, que envolve desde palestras científicas, a oferta de serviços e apresentações culturais. O Conpeex é feito a partir do trabalho conjunto de todas as áreas da UFG e é capitaneado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Na edição de 2024, o 21º Conpeex reuniu mais de 8.000 inscrições e teve 2.777 trabalhos, mobilizando uma grande estrutura e o engajamento de outras centenas de servidores docentes e técnicos-administrativos e monitores para que o evento tomasse vida. Neste ano, já são mais de 8.000 inscritos e 3.749 trabalhos a serem apresentados durante os quatro dias do evento. A pró-reitora-adjunta da Proec, Adriana Régia Marques de Souza, destaca que o Conpeex “é o momento de congregar tudo o que a UFG produz no ensino, pesquisa e extensão”.