Confira a programação do projeto Mais Araguaia em Aruanã

A cidade de Aruanã se prepara para o projeto Mais Araguaia, com shows de artistas regionais e nacionais em um palco de alta qualidade. A programação ocorrerá todas as sextas e sábados de julho, a partir das 17 horas, oferecendo uma variedade de atrações musicais. Os turistas terão a oportunidade de desfrutar de diversos estilos musicais, incluindo artistas populares da atualidade e DJs que agitam a cena eletrônica. Além disso, serão apresentados shows de samba, forró, pop rock e clássicos do rock, proporcionando uma temporada animada e musical para os visitantes de Aruanã.

O projeto Mais Araguaia não se limita apenas à diversão, mas também busca promover segurança, educação e geração de renda para os municípios do Vale do Araguaia. Com um investimento de R$ 14 milhões, serão oferecidos diversos serviços em cidades como Aruanã, Aragarças, Britânia, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia e Mundo Novo. Essa iniciativa é resultado de uma parceria com o Sesc, garantindo uma experiência cultural e recreativa para o público durante todo o mês. Os shows ocorrerão na Praça Couto Magalhães, proporcionando também a oportunidade de apreciar o pôr do sol aos sábados ao som do palco Sunset.

Programação do Mais Araguaia em Aruanã:

07/07 (sexta-feira)

Dj Kah Fialho

MaLuê

Dj Larissa Lahw

08/07 (sábado)

Dj Kah Fialho

Grace Carvalho

Tatau (ex-Araketu)

DJ Ani Cristine

14/07 (sexta-feira)

DJ Ani Cristine

Léo Chaves

DJ Low

15/07 (sábado)

Jorginho

DJ Kah Fialho

Nila Branco

Mr Gyn

DJ Ani Cristine

21/07 (sexta-feira)

DJ Ani Cristine

Humberto e Ronaldo

DJ Caik

22/07 (sábado)

Show Cejane Verdejo

DJ Ani Cristine

Barão Vermelho

Kamisa 10

Dj Fabio

27/07 (quinta-feira)

DJ Ani Cristine

Rayan Barreto

João Neto e Frederico

DJ Fábio

28/07 (sexta-feira)

DJ Ani Cristine

Clube Retrô

DJ Fábio

29/07 (sábado)

Maria Eugênia e Pádua

DJ Kah Fialho

Maíra Lemos

Gabriel O Pensador

DJ Fábio