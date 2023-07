Programação Especial para Crianças nas Férias em Goiânia

A 10ª edição da Aldeia Sesc de Artes está chegando ao fim e traz uma programação especial para crianças durante as férias. Nos dias 8 e 9, haverá contação de histórias, musicais, mostra de cinema, espetáculos teatrais e circenses em vários locais de Goiânia. As apresentações ocorrerão no Sesc Centro, Parque Macambira Anicuns (Setor Faiçalville), Parque Municipal Campininha das Flores (Setor Aeroviário) e Teatro Madre Esperança Garrido.

A maioria das atrações é gratuita, e as pagas têm ingressos a partir de R$10. O evento busca bater recorde de público e proporcionar acesso cultural a todas as pessoas, incluindo crianças. A Aldeia Sesc de Artes é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, presidida por Marcelo Baiocchi, que faz parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), liderada por José Roberto Tadros.

Confira a programação infantil da Aldeia Sesc de Artes:

Contação de história: Conta um causo, ganha um aplauso

Dia: 08 de julho

Local: Biblioteca Sesc Centro

Horário: 14h às 16h

Gratuito

Espetáculo: Faísca D’água

Dia: 08 de julho

Local: Teatro Sesc Centro

Horário: 15h

Gênero: Circo

Classificação: Livre

Ingresso no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/faisca-d-agua-aldeia-sesc-de-artes/2036957

Espetáculo: Cora Coralinha

Dia: 08 de julho

Local: Parque Macambira Anicuns – Setor Faiçalville

Horário: 16h

Gratuito

Espetáculo: Xinfrim

Dia: 08 de julho

Local: Parque Macambira Anicuns, Setor Faiçalville

Horário: 17h

Gratuito

Espetáculo: Pimentinha – Elis Regina para Crianças

Dia: 08 de julho

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Horário: 17h

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/pimentinha-elis-regina-para-criancas-aldeia-sesc-de-artes/2036995

Espetáculo: Vila Tarsila

Data: 08 de julho

Local: Teatro Goiânia

Horário: 19h

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/vila-tarsila-aldeia-sesc-de-artes/2037001

Cine Aldeia

Dia: 08 de julho

Local: Parque Municipal Campininha das Flores, Av. Padre Wendel, Setor Aeroviário

Horário: 19h

Gratuito

Espetáculo: Cartolagem

Dia: 09 de julho

Local: Teatro Sesc Centro

Horário: 11h

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/cartolagem-aldeia-sesc-de-artes/2037013

Espetáculo: Xinfrim

Dia: 09 de julho

Local: Parque Municipal Campininha das Flores, Av. Padre Wendel, Setor Aeroviário

Horário: 15h

Gratuito

Show: Canções para Pequenos Ouvidos

Dia: 09 de julho

Local: Teatro Sesc Centro

Horário: 15h

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/cancoes-para-pequenos-ouvidos-aldeia-sesc-de-artes/2037021

Espetáculo: Cora Coralinha

Dia: 09 de julho

Local: Parque Macambira Anicuns – Setor Faiçalville

Horário: 16h

Gratuito

Espetáculo: Cerrado Mundo Mágico

Dia: 09 de julho

Local: Centro Cultural UFG

Horário: 16h

Gratuito

Musical: A menina do Meio do Mundo – Elza Soares

Dia: 09 de julho

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Horário: 17h

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-menina-do-meio-do-mundo-elza-soares-aldeia-sesc-de-artes/2037027

Espetáculo: As aventuras do fusca à vela

Dia: 09 de julho

Local: Parque Municipal Campininha das Flores, Av. Padre Wendel, Setor Aeroviário

Horário: 17h

Gratuito