24 oportunidades de trabalho abertas na Grande Goiânia

O RedeMob Consórcio, responsável pela gestão da operação do transporte público coletivo em Goiânia e região metropolitana, está com 24 vagas de trabalho abertas para atuação na área administrativa e em terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC)

São oportunidades disponíveis para os cargos de auxiliar de serviços gerais e manutencionista, todas as vagas oferecem contratação via CLT. Interessados podem encaminhar currículos, com o nome do cargo no assunto, para: [email protected]

Confira as vagas abaixo:

Manutencionista: 04 vagas

– Atribuições: manutenção dos pontos de parada de ônibus, como construções, serralheria, reforma em alvenaria e gradis, elétricos e pinturas (inclusive viária);

. Salário: R$ 2.441,25 (durante experiência – R$ 2.712,50 após experiência) + adicional de insalubridade (30%) + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05 + cartão Funcional com 04 passagens diárias e plano de saúde Hapvida);

. Requisitos: ensino médio completo; CNH A/B e desejável NR 10 e NR 35;

. Horário de trabalho: de segunda-feira a sábado, das 8 às 17h20

Auxiliar de serviços gerais: 20 vagas

. Atribuições: atividade de conservação e limpeza; reposição dos materiais de higiene e limpeza; apoio às equipes de reposição dos estoques de materiais de conservação, limpeza e higiene;

. Salário: R$ 1.320,00 (durante experiência – R$ 1.447,83 após experiência) + adicional de insalubridade (40%) e benefícios (vale-alimentação R$ 997,05 + cartão funcional com 4 passagens diárias e plano de saúde Hapvida);

– Requisitos: ensino médio completo e experiência na função;

. Horário de trabalho: de segunda-feira a sábado, das 8 às 17h20.