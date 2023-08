Cresce em 79% no número de presos trabalhando

A iniciativa visa promover a ressocialização dos apenados e contribuir para sua reintegração na sociedadeDetentos da Unidade Prisional Regional (URP) de Pires do Rio, em parceria com a prefeitura e órgãos públicos estaduais, produzirão uniformes e diversos produtos. Nos últimos 12 meses, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) assinou 16 termos de cooperação técnica, resultando em um crescimento de 79% no número de presos trabalhando, com 4.734 detentos em 2022. Em Pires do Rio, pelo menos cinco detentos do regime fechado serão remunerados com um salário mínimo e terão direito a remição de pena ao participarem da produção no galpão instalado na UPR.

O número de presos trabalhando aumenta 79% em um ano. Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A iniciativa é vista como uma ferramenta importante na ressocialização dos apenados, contribuindo para sua reintegração na sociedade.A iniciativa é vista como uma ferramenta importante na ressocialização dos apenados, contribuindo para sua reintegração na sociedade. Por meio desses convênios e parcerias, busca-se fechar o ciclo da ressocialização, proporcionando aos apenados atividades de ensino, capacitação e trabalho dentro das unidades prisionais. Além de uniformes, os custodiados também produzem vestuário em geral, blocos de cimento, fraldas, kits pedagógicos para escolas e creches, artesanato, hortaliças e enxovais para bebês, entre outros produtos.

A produção de enxovais para bebês, por exemplo, é realizada por detentas da Unidade Prisional de Araçu, na região Central, que recebem capacitação e utilizam o maquinário fornecido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Estes projetos demonstram o potencial do trabalho como instrumento de ressocialização, além de contribuírem para a assistência a famílias em vulnerabilidade social por meio das doações de produtos.