Codevasf inicia obras de cercamento de nascentes para proteger o rio Meia Ponte

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) iniciou a obras de cercamento de nascentes na bacia do rio Meia Ponte em Goiás. Cerca de 74,7 mil metros de cerca serão instalados em torno das nascentes e Áreas de Preservação Permanentes (APPs) nos municípios de Itauçú, Inhumas, Damolândia e Ouro Verde.

O objetivo é aumentar a resiliência das nascentes, especialmente durante a seca, para garantir a vazão do rio Meia Ponte, que é essencial para o abastecimento humano, agricultura e indústria.

As práticas de conservação de água e solo são fundamentais para aumentar a quantidade de água nos mananciais e evitar erosões. A Codevasf possui expertise em revitalização de bacias, e essa ação contribuirá significativamente para o estado, assim como já foi feito em outras regiões.

Além da bacia do Meia Ponte, a Codevasf também está trabalhando no cercamento de nascentes na bacia do rio das Almas e na implantação de barraginhas e terraços em Petrolina de Goiás. Está previsto o início das ações de proteção de nascentes na bacia do rio Piancó em Anápolis ainda este ano, outro importante manancial que sofre com a escassez de água durante a seca.