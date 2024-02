2,65 milhões de pessoas se inscreveram no “Enem dos Concursos”

O Governo Federal divulgou, neste sábado (10), que 2,65 milhões de pessoas se inscreveram no chamado “Enem dos Concursos”. O Concurso Público Nacional Unificado vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio.

As inscrições foram encerradas nesta sexta-feira (09). Até o momento, segundo o Governo Federal, 1,28 milhão de pessoas ainda precisa pagar a Guia de Recolhimento da União, que valida a inscrição no concurso. Vale lembrar que o prazo final é até o dia 16 de fevereiro.

Há oportunidades para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento e para pessoas que possuem ensino médio completo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70.

Das 6.640 vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras. Nos cargos da Funai, 30% das oportunidades serão destinadas para indígenas.