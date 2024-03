4 mil novos alunos são incluídos no ProBem

Nesta quinta-feira (29/02), 4 mil novos bolsistas foram inclusos oficialmente no Programa Universitário do Bem (ProBem), concedido pelo Governo do Estado por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social. No total, 3 mil estudantes receberão bolsas parciais e mil, integrais. A assinatura do Termo de Adesão ao benefício – que já é liberado neste semestre, inclusive a matrícula – ocorreu no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O evento foi marcado por um momento especial: a palestra “Poesia que Transforma”, com Bráulio Bessa.

Com os novos bolsistas, o ProBem passa a atingir diretamente 14.600 contemplados em todo o estado de Goiás. Atualmente, a iniciativa beneficia estudantes de 243 municípios ou distritos goianos. São 103 cursos diferentes em 109 Instituições de Ensino Superior (IES). Desde 2019, são 40.823 universitários amparados pelo programa.

O programa

O ProBem utiliza dados do CadÚnico para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade social de todo o estado. Divididas entre parciais e integrais, as bolsas correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650, ou a 100% do valor, até 1.500. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia são maiores: R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais, uma vez que os valores das mensalidades desses cursos são superiores aos demais. A iniciativa também oferece acompanhamento integral para família dos bolsistas mais vulneráveis, por meio de uma rede socioassistencial.