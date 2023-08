40,4% dos estagiários pertencem às classes D e E

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), considerada a maior ONG de empregabilidade jovem na América Latina, revelou recentemente dados que destacam a inclusão social nos estágios no Brasil. De acordo com o CIEE, 40,4% dos estagiários do país pertencem às classes D e E, enquanto 37,7% são da classe C. Esses números refletem um esforço crescente para oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a jovens de diferentes origens socioeconômicas.

Em um estudo conduzido pela Tendências Consultoria no terceiro trimestre de 2022, prevê-se que o número de estagiários no país crescerá 10,3% neste ano. Esse será o terceiro ano consecutivo de aumento, após o declínio de 23% registrado em 2020, em decorrência do impacto inicial da pandemia de Covid-19. Esse crescimento demonstra a resiliência do setor e o papel vital que os estágios desempenham na formação e no ingresso dos jovens no mercado de trabalho.

Impacto nacional

Os mais de 933 mil estagiários em todo o Brasil destacam a relevância dos estágios no cenário nacional. A região Sudeste lidera, abrigando 393.220 estudantes, seguida por outras regiões com números expressivos, como Nordeste (205.130), Sul (159.152), Centro-Oeste (94.606) e Norte (81.805), revelando o alcance abrangente dessas oportunidades educacionais e profissionais.

Características do trabalho

O estudo da Tendências Consultoria, realizado no terceiro trimestre de 2022, projeta um aumento de 10,3% no número de estagiários no país neste ano, marcando o terceiro ano consecutivo de crescimento após o declínio de 23% em 2020, causado pela pandemia de Covid-19. Esse crescimento resiliente ressalta a importância dos estágios na formação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Áreas de maior destaque

Entre as atividades de destaque, as áreas de atividades jurídicas, contabilidade e auditoria (8,0%) e pré-escola e ensino fundamental (7,9%) lideram, seguidas por outros serviços coletivos prestados pela administração pública estadual (6,6%), administração pública municipal e regulação da política econômica e social (6,4%), e educação superior (5,0%).

Transações comerciais

Nerópolis se prepara para sediar a 3ª Expo Nerópolis – Doce Tempero para os Negócios, que ocorrerá de 30 de agosto a 2 de setembro na Praça da Igreja Matriz de São Benedito. Estima-se um impacto econômico significativo, com previsão de até R$ 10 milhões em negócios gerados durante o evento. A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Nerópolis (Acianer) organiza o encontro, buscando impulsionar negócios e exibir a vitalidade econômica local. A feira destaca a economia da região, reforçando sua importância anual como catalisadora de oportunidades comerciais.

Diversidade de negócios

Composta por 63 estandes,a 3ª Expo Nerópolis proporcionará uma ampla representação de diversos segmentos do comércio local, além de serviços e indústria. Destacando-se nesse cenário, a empresa global Heinz, com presença na cidade, reitera seu comprometimento com o evento. Com o respaldo do Governo de Goiás e do Sebrae-GO, o programa inclui palestras sobre transformação digital e empreendedorismo, somadas às enriquecedoras aulas de panificação do Senai. Complementando a experiência, palestras, humoristas e uma exposição de carros antigos elevam o atrativo do evento. Essa iniciativa conta com o suporte de instituições relevantes, com destaque para o patrocínio da Kraft Heinz.

Casa do sucesso

A Prefeitura de Aparecida inaugurou a IV Unidade da Casa do Empreendedor no Parque Flamboyant, proporcionando suporte e serviços especializados para micro e pequenos empreendedores da Região Leste. O local oferece orientação para abertura de MEI, emissão de alvarás, cursos de capacitação e acesso a crédito através de um convênio com a Goiás Fomento. Com esta adição, agora são quatro unidades da Casa do Empreendedor atendendo na cidade, ampliando o suporte ao desenvolvimento econômico e ao fomento de novos negócios.

Palestras e cursos

Com a inauguração, serão ministradas as palestras ‘Direitos e Deveres do MEI’ e ‘Atendimento ao Cliente’, às 14h e 19h, respectivamente. Já o minicurso sobre ‘Marketing Digital’ será oferecido na quarta-feira, 16, às 19h. Todas as atividades são gratuitas para a população.

Satisfação

A Equatorial Goiás apresentou a quarta maior evolução entre todas as distribuidoras de energia do Brasil no Índice de Satisfação na Qualidade Percebida (ISQP) 2023, da Pesquisa Abradee. Com esse resultado, a companhia alcançou a maior evolução da Região Centro-Oeste, alcançando 67,9% na pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), índice que evoluiu 16,7% em relação ao ano passado. Outro resultado positivo do trabalho desenvolvido pela empresa é a redução em 34,4% do número de reclamações na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Goiana de Regulação (AGR) no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Delegação chinesa

O embaixador Zhu Qingqiao e a equipe visitaram a Beauvallet Brasil em Inhumas, fornecedora de carne para redes de supermercados e fast food, com certificação de exportação para 18 nações. Vice-governador Daniel Vilela liderou a visita, destacando amizade e potencial comercial.

Segurança sanitária

Autoridades chinesas e goianas elogiam a qualidade e segurança sanitária da produção agropecuária em Goiás. Trabalho conjunto visa potencializar relações comerciais e amizade duradoura.

Rebanho goiano

O Secretário Pedro Leonardo Rezende destaca esforços do governo para elevar o status sanitário do rebanho, passando de “zona livre de aftosa com vacinação” para “zona livre de aftosa sem vacinação”. Ações da Agrodefesa têm eficácia comprovada.

Garantindo qualidade alimentar

José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, enfatiza a garantia de segurança alimentar através do controle efetivo desde as propriedades até o frigorífico. Educação sanitária e monitoramento completo são pilares essenciais para a segurança do processo.

Engajamento dos produtores

Ramos realça a cooperação dos produtores goianos, comprometidos com a segurança sanitária e prontos para engajar-se quando convocados. Rebanho e produção de grãos são monitorados minuciosamente, assegurando a qualidade em todas as etapas.

Explorar a inovação

No Galaxy Unpacked deste ano, a Samsung lançou a campanha “Venha pro lado Flip”, convidando usuários globais a explorar os lançamentos, como o Galaxy Z Flip5 e Z Fold5. Sete Galaxy Experience Spaces foram revelados em cidades como Nova Iorque e Bangcoc, oferecendo imersão nas inovações, como Galaxy Tab S9 e Galaxy Watch6. Os espaços proporcionam experiências próximas das últimas criações, incluindo personalização e exploração de design e funcionalidades. Os interessados podem visitar presencialmente ou participar virtualmente para celebrar a inovação tecnológica em destaque.