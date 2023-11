43% dos trabalhadores remotos mudariam de emprego se presencial voltasse

Uma pesquisa encomendada pelo Grupo QuintoAndar, que atua no mercado de moradia, revelou que 43% dos trabalhadores remotos procurariam outro emprego caso o home office chegasse ao fim em seu atual ambiente de trabalho. O estudo também mostrou que o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho é um fator que influencia na preferência pelo regime remoto.

A pesquisa foi realizada pela Offerwise com 1.914 pessoas nas 27 capitais do Brasil, via questionário online. Entre os entrevistados, 60% trabalham pelo menos um dia fora do escritório. Desses, 37% têm um formato híbrido de trabalho e 23% estão em regime totalmente remoto. O tempo médio de deslocamento dos trabalhadores nas capitais brasileiras é de 42 minutos, sendo que em São Paulo esse tempo sobe para 51 minutos.

O estudo também mapeou a relação entre casa e trabalho e o quanto ela impacta a demanda por imóveis. Os dados apontam que os brasileiros ainda desejam morar próximo ao emprego, mas também valorizam um espaço para trabalhar de home office dentro de casa. Morar em um local silencioso para trabalhar remotamente é considerado o fator mais importante na hora de escolher um imóvel para morar, seguido por uma moradia espaçosa, com separação entre os ambientes.

Perfil de preferência pelo home office

O levantamento aponta que a preferência pelo home office varia com a idade dos brasileiros. Pessoas entre 35 e 44 anos mostram maior desejo de permanência no regime remoto, com metade delas buscando outro emprego se o trabalho presencial for exigido todos os dias. Na faixa etária de 18 a 24 anos, o percentual é de 39%. No entanto, a percentagem cai para 41% entre 44 e 55 anos e recua ainda mais, para 37%, para quem tem mais de 55 anos. Essas características estão relacionadas às responsabilidades familiares, experiência de mercado e desenvolvimentos profissionais diferentes entre as idades.

Liderança

Irma Fernandes, presidente do Sindimaco-GO e uma das fundadoras da Rede da Construção, assume interinamente a presidência da Fecomércio-GO por 11 dias. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo em 75 anos de história da federação. Durante seu mandato, Irma expressou determinação em fortalecer os laços comerciais em Goiás e impulsionar a economia local.

Maquininhas

As empresas de maquininhas de cartão se opõem ao desligamento das redes 2G e 3G pelas operadoras de telefonia móvel. Elas alegam que dependem dessas conexões para operar em áreas rurais e remotas. A Anatel está analisando o assunto.

Emprego

Em setembro, Goiás registrou uma queda na geração de empregos formais, apesar de ainda estar em um cenário considerado estável. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou que foram abertos 4.489 postos de trabalho com carteira assinada, uma diminuição em relação aos 6 mil de agosto. Comparado ao mesmo mês do ano anterior, houve uma queda de 25,8% na criação de empregos. No entanto, a economista Greice Guerra não considera a queda expressiva.

Caged

Nos primeiros nove meses deste ano, foram criadas 74.050 vagas. Apesar da desaceleração em setembro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, manteve a projeção de criação de 2 milhões de postos de trabalho para este ano no Brasil. No entanto, ele não descartou a possibilidade de uma revisão para baixo, com o número finalizando em 1,9 milhão.

E em Goiás…

Na análise por setores, os segmentos de Indústria, Construção, Comércio e Serviços apresentaram crescimento na criação de empregos formais em setembro, com 1.162, 306, 1.906 e 1.643, respectivamente. Já o setor de Agropecuária teve queda de -528 empregos formais.

Crescimento demográfico

A cidade de Trindade, localizada a 25 km de Goiânia, registrou um aumento notável de 36,3% em sua população nos últimos 12 anos, totalizando 142.431 habitantes, ganhando destaque como a 9ª cidade mais populosa de Goiás . Esse crescimento é atribuído à melhoria da economia, com a chegada de indústrias, aumento de serviços e comércio, além da geração de empregos. O município tem atraído moradores que buscam uma melhor qualidade de vida, impulsionando o desenvolvimento local, com o PIB per capita aumentando quase 50% em uma década. A cidade também se destaca na educação, saúde e turismo, enquanto novos empreendimentos imobiliários oferecem diversas opções de moradia, como o condomínio horizontal “Santíssimo” da Aoka Urbanismo. Trindade mantém suas raízes culturais e históricas, sendo um lugar valorizado pelos goianos.

“Selic”

O Copom reduziu a Selic para 12,25% ao ano na reunião de quarta-feira (1º), marcando o terceiro corte na taxa básica de juros em 2023. No entanto, os empréstimos para empresas devem permanecer com juros em torno de 22%, um patamar acima do indicador base. Mesmo se a taxa básica de juros cair para 11,75% ao ano até o final de 2023, as taxas para as empresas continuarão em um patamar relativamente alto.

Feirão

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma oportunidade para os consumidores quitarem suas dívidas com descontos de até 99%. O evento vai de 30 de outubro a 30 de novembro e conta com mais de 500 empresas participantes, incluindo concessionárias de energia. Os acordos podem ser feitos pelo site ou app da Serasa.

Desenrola

O Desenrola Brasil é um projeto do Governo Federal para facilitar a renegociação de dívidas com empresas públicas e privadas. As empresas que aderiram ao programa oferecem descontos de até 90% para pagamento à vista. Esses mesmos descontos estarão disponíveis no Feirão Serasa Limpa Nome.