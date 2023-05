43 restaurantes participam do maior festival gastronômico do mundo

A 17ª edição do Brasil Sabor vai começar. Entre os dias 18 de maio e 4 de junho, 751 restaurantes dos quatro cantos do país participarão do evento com pratos a preços promocionais. São 43 restaurantes em Goiás, a grande maioria em Goiânia, mas também desta vez com participantes de Rio Verde e Aparecida. A realização é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Sindicato de Bares e Restaurantes do Município de Goiânia. O patrocínio é do Senac, Sesc, Fecomércio, Goiás Turismo e Governo de Goiás. O apoio é do SEBRAE Goiás. O patrocínio nacional é da Ambev e apoio da Nogueira Brinquedos.

Durante os dias de festival os pratos serão vendidos com preços promocionais a partir de R$22,90 com opções para todos os paladares. São pratos com ingredientes regionais, culinária internacional, frutos do mar e em muitos restaurantes com pratos que servem duas ou três pessoas. São restaurantes de diversas regiões da cidade, assim os clientes podem criar uma rota gastronômica e conhecer vários locais e experimentar os pratos participantes do festival.

Com o tema “O Brasil de todas as cores”, os estabelecimentos participantes criaram um prato especialmente para o evento remetendo à gastronomia local. Assim como na última edição, o Brasil Sabor acontecerá em formato híbrido, o que possibilita que os clientes experimentem os pratos nos restaurantes ou em casa, via delivery ou take away (para levar). A lista com todos os participantes está disponível no site do evento: www.brasilsabor.com.br.

Para o Presidente da Abrasel-GO, Danillo Ramos, o Brasil Sabor é referência e é considerado o maior festival gastronômico do mundo. “É também uma grande oportunidade para toda sociedade ir aos estabelecimentos participantes, conhecer novos locais e experimentar pratos criados para o festival com preços bem atrativos. Os restaurantes se preparam para esse evento e estão hoje mais conectados, mais eficientes e oferecendo o melhor para seus clientes.” Afirma o presidente da Abrasel-GO.

Para o presidente do Sindibares, Newton Pereira, o festival é um convite para as pessoas reunirem a família e os amigos e ir aos restaurantes participantes do festival e confraternizar. “O consumidor poderá escolher entre inúmeras opções de pratos e experimentar o melhor da nossa gastronomia.” Destaca Newton Pereira.

SOBRE O FESTIVAL

O festival foi criado em 2006, quando se notou a existência de eventos culinários municipais em diversas cidades brasileiras. Naquele momento, a ideia foi unificar tudo isso em uma única celebração. Hoje, os números comprovam que o Brasil Sabor já está no calendário dos amantes de gastronomia.

Neste ano, o diferencial fica por conta da interatividade do público com o evento. Quem comparecer em algum dos restaurantes participantes pode tirar fotos e utilizar a hashtag #Brasilsabor, e assim demonstrar a sua participação em um festival que é a cara do país.

RESTAURANTES PARTICIPANTES BRASIL SABOR

1890 Bistrô – Jeans Pantalona

À Moda Da Casa Pizzaria – Penne Villa Borguese

AEROCALDO – Bife de Filé Mignon a Cavalo

AQUARIUS ALTO DA GLÓRIA – Tropeirão

Belíssimo Bar – Manta de linguiça Belíssimo

Bendita Madre gastronomia – Arroz caldoso de camarão

Bendita Tapioca- Bendito Strogonoff

Bière Du Parc – Filé Mignon à parmegiana da Bière

Boteco Posto 15 – Camarão Tropical

Carne de Sol Caicó – Carne de Sol completa

Cantinho Frio Bar e Restaurante – Panelinha Lampião e Maria Bonita

Casa Cabral Empório e Gastrobar – Steak Du Cabral

Casa do Celso – Kartoffelsuppe

Cateretê Bueno – Shoulder Steak Maravilha

Cateretê Jardim Goiás – Shoulder Steak Maravilha

Celsin – Trivial de linguiça

Cervejaria Mangueiras – Steak do Sertão

Churras Lagoinha – Jantinha Goiana

Coco Bambu Flamboyant – Espaguete Coco Bambu

Colombina Gastropub – Renca de Cupim

Esquina do ócio – ÓcioBuco

Kanpai Blue – Bife Angus Kanpai

Madalena Gastrobar – Arroz Terra e Mar

Manda Picanha Steak – Filé dos Deuses

Max Sushi Bueno – Festival Gojira

O Santo Desconfia – Bife Ancho

Officina – Arroz de Costela

Petra Gastro Bar – Combinado Petra

Piccolo Cantina Moderna – Filé à Parmegiana a lá Piccolo

Pilão – Pilão Cordon Bleu

Piry Cozinha Nordestina – Carne de sol bananada

Pop Corn Gourmet Café – Pop Cerrado

Quintal 86 – Chapa de salmão com camarão

Quintal da Jô – Galinhada na Pedra

Restaurante china – Yakisoba Tianjin

RYORI – Bobó de Tilápia.

Samura Comida Japonesa – Combinado Samura

Tatu Bola – Cupim Casqueirado

Tela quente bar e restaurante – Arroz nordestino

Thiosti Restaurante e choperia – Tomahawk do Beto

Tribos do Espeto – Parmegiana de Tilápia

Varandoca – Filé a gorgonzola no pão italiano