5 pessoas ficaram feridas e uma morre em acidente em Goiatuba

Na madrugada deste domingo (21), um acidente envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas e uma morta na GO-320, em Goiatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira de um dos carros ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outras três vítimas foram resgatadas conscientes. Equipes do SAMU também prestaram apoio à ocorrência e atenderam duas pessoas, que foram encaminhadas para a unidade de saúde da região.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente.