70% dos consumidores parcelam suas compras

A pesquisa recente da Serasa revela que a maioria dos brasileiros, cerca de 71%, prefere fazer compras parceladas. Este dado faz parte do estudo “Relação com o Dinheiro”, realizado em parceria com a Opinion Box, que entrevistou 8.888 pessoas entre 27 de julho e 23 de setembro.

Apesar da popularidade do Pix, o parcelamento de compras ainda é muito adotado. O estudo também descobriu que a maioria dos parcelamentos, cerca de 38%, é feita com cartões de crédito de terceiros. Isso é especialmente verdadeiro nos estados de Alagoas (50%), Pernambuco (47%) e Rio de Janeiro (47%). Outras formas populares de pagamento incluem boletos (27%) e crediários específicos de lojas (24%).

Crédito

A busca por crédito é alta, com três em cada quatro pessoas já tendo buscado crédito em algum momento da vida. As principais modalidades procuradas são o cartão de crédito (53%) e o empréstimo pessoal (48%), seguidos pelo crédito consignado (21%), cheque especial (13%) e financiamento de veículo (10%).

Controle de finanças

Mais da metade dos consumidores (56%) têm o costume de fazer controle mensal dos gastos. Os métodos mais comuns incluem anotações em papel (42%), verificação de faturas (33%) e checagem online de extrato bancário (29%). Em relação às finanças, as pessoas estão mais esperançosas. Mais da metade (53%) dos consumidores diz estar mais otimista com sua situação financeira em comparação com os últimos anos. Outros 47% afirmam estar mais seguros em relação ao dinheiro, e a maioria também sente menos medo (41%) agora do que antes.

Parcelamento

O presidente do BC propôs tarifa para desincentivar parcelamento sem juros. Isso gerou conflito entre bancos, varejo e fintechs. Projeto no Congresso busca reduzir juros do cartão. Fim do parcelamento sem juros poderia afetar consumo e economia.

Certificação Halal

As usinas sucroenergéticas CRV Industrial e Cooper-Rubi, em Carmo do Rio Verde e Rubiataba, receberam neste mês de setembro a manutenção da certificação Halal, que confirma que a unidade processa o açúcar cristal e refinado de acordo com os requisitos legais e religiosos determinados pela jurisprudência islâmica. Ambas unidades goianas conquistaram pela primeira vez esta importante certificação no ano de 2021.

Eficiência

A Secretaria de Estado da Economia de Goiás aumentou em 54% as autuações no transporte de cargas com o uso do SAS em seu projeto de combate à sonegação fiscal. O sistema de monitoramento de inteligência artificial agilizou a fiscalização e permitiu alertas em tempo real.

Transformação

O uso do SAS Enterprise Guide e do SAS Visual Analytics na plataforma SAS Viya revolucionou a fiscalização de mercadorias em trânsito em Goiás. Os auditores agora podem produzir análises próprias, enquanto a visualização de dados em tempo real agiliza o processo, impactando com certeza na identificação de sonegação fiscal.

Benefícios ao cidadão

No primeiro mês de funcionamento, o sistema gerou 300 alertas de possíveis inconsistências fiscais por dia com a ajuda do SAS. As irregularidades identificadas incluem notas fiscais falsas, falta de manifesto eletrônico – documento emitido pela transportadora informando o veículo que fará o frete – e carga acima da quantidade declarada. Se há uma infração tributária, o imposto devido será cobrado do transportador, além de penalidades cabíveis, coibindo a sonegação fiscal e concorrência desleal.

Educação técnica

Segundo o Instituto Itaú Educação e Trabalho, profissionais com ensino técnico têm salários até 32% maiores do que aqueles com apenas o ensino médio, além de enfrentarem menos desemprego. A pesquisa também sugere que triplicar o acesso ao ensino médio técnico poderia aumentar o PIB brasileiro em até 2,32%.

Demanda industrial

A demanda por técnicos, especialmente na indústria, é alta no Brasil. O país precisará capacitar 77 mil técnicos em 2023 para atender a essa demanda. Rafael Vendemiatti, um técnico eletrônico experiente, aconselha os aspirantes a se especializarem em áreas como comandos elétricos, pneumática, hidráulica, robótica, CLP e automação industrial.

Selic

O Banco Central (BC) cortou a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 12,75% ao ano. Esta é a segunda vez no semestre que o BC reduz os juros, uma decisão que era esperada pelos analistas financeiros. O Comitê de Política Monetária (Copom) justificou que o corte é compatível com a estratégia para fazer a inflação convergir para a meta em 2024 e 2025. O Copom também reiterou que continuará a promover reduções na mesma intensidade nos próximos encontros, mas não informou se prosseguirá com os cortes no início do próximo ano.

Liberdade Econômica

Goiás é o único estado da região Centro-Oeste que ainda não possui uma Lei de Liberdade Econômica, com apenas 7,95% dos municípios adotando a lei. A Lei da Liberdade Econômica, que facilita a abertura e o funcionamento de empresas, tem contribuído para o aumento de contratações nas cidades que a aprovaram. Espera-se que mais estados e municípios aprovem leis semelhantes para impulsionar o progresso econômico.