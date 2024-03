80% dos empregos vêm de micro e pequenas empresas

Um levantamento do Sebrae revelou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 80% dos empregos no País em 2023. Segundo o órgão, no ano foram criados 1,1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada.

As micro e pequenas empresas continuam em expansão. Em 2023, o Brasil registrou a abertura de 859 mil novos negócios, uma alta de 6,62% em relação ao ano anterior, quando foram criados 805,6 mil empreendimentos.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, uma politica de crédito segura está sendo criada para que os empreendedores tenham um negócio longevo.