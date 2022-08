AAPEGO promove ação de saúde com orientações de profissionais

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Goiânia (AAPEGO) realiza, na próxima terça-feira, 9, uma ação social voltada à saúde. Intitulado por “Saúde em Dia”, o evento acontecerá das 9h às 12h, na sede da entidade, situada na Rua 21, no Setor Central.



Na ocasião, os associados da AAPEGO, bem como a população em geral, poderá aferir a pressão arterial, medir o nível da glicose no sangue e, ainda, receber orientações de profissionais a respeito de práticas saudáveis voltadas à saúde física. Para isso, estarão presentes no local o enfermeiro Rubens Porto e o fisioterapeuta Leverrier Gonçalves.



O evento marca a abertura de atividades do segundo semestre na entidade, que visa dar continuidade a ações que promovam o bem-estar dos associados. “Após dois anos de paralisação das atividades presenciais em razão da pandemia da Covid-19, nada mais justo que promover, de forma constante, ações que trazem benefícios e entretenimento aos membros da AAPEGO, pontua o presidente da associação, Joaquim Moura Leal.



“Voltaremos, também, com a disponibilização de aulas de pilates, dança, ginástica do cérebro e treinamentos funcionais, além dos cursos de informática e redes sociais, dentre outras atividades”, salienta o dirigente.