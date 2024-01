Abadia de Goiás receberá parque urbanizado em 2025

Residir próximo a uma área verde pode trazer dezenas de benefícios à saúde humana. Segundo o Instituto de Estudos Ambientais Mater Natura os parques possuem uma importância vital para o funcionamento de grandes centros urbanos. O órgão ressalta que os espaços verdes atuam como pulmões para toda a comunidade.

“Pode-se dizer que são uma espécie de ar condicionado dentro das cidades. Uma metrópole de concreto, totalmente asfaltada, com muito cimento, não consegue reter a umidade e essas áreas ajudam a regular o clima” relata Angela Kuczach, diretora executiva da ONG Rede Nacional Pró Unidades de Conservação (Rede Pró UC), parceiro institucional do Mater Natura.

Além disso, os parques são espaços de lazer e de bem-estar para a população, motivos que levaram a Localiza Imóveis a projetar um parque para o bairro planejado Reserva do Bosque, em Abadia de Goiás. O município da região metropolitana de Goiânia foi o que mais cresceu em número de domicílios em todo o Brasil, segundo constatou o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento foi de 177,58% em comparação com a pesquisa de 2010.

O parque, batizado como Parque do Lago, onde fica o Lago da cidade, tem cerca de 88 mil metros quadrados, com lago e área verde preservada. Para ter ideia do tamanho, ele é maior que o Parque Vaca Brava, um dos cartões postais em Goiânia. Quando ficar pronto, terá pista de caminhada e cooper, ciclovias,academia ao ar livre, playground, espaço pet e quadra poliesportiva.

“Na primeira etapa, realizamos manutenções no lago e limpamos a área. Estas primeiras intervenções, embora sejam mais básicas, atraiu a população, que já está usufruindo do espaço. Isso nos aponta o quanto ele está fazendo a diferença para todos que ali vivem”, comenta o empresário Danilo Tavares, diretor da Localiza Imóveis.

Novo bairro

O Reserva do Bosque receberá 3600 famílias e está sendo implantado em um vazio urbano de Abadia de Goiás. As obras do bairro incluíram o asfalto que uniu as zonas central e sul de Abadia de Goiás: antes este trajeto era feito apenas por estrada de terra. Com isso, além de facilitar o deslocamento diário, o público também está descobrindo as benfeitorias que o novo bairro está levando para os moradores.

“O parque também será uma opção para os moradores dos bairros de Aparecida de Goiânia e de Goiânia que fazem divisa com a região sul de Abadia de Goiás”, acrescenta Danilo. A estrutura tem previsão para ser concluída no final de 2025.