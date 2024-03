Aberta seleção para instrutores da Escola de Governo

O Governo de Goiás publicou o edital do processo seletivo para cadastramento de instrutores externos da Escola de Governo. A seleção tem como objetivo criar banco de prestadores de serviços – pessoa física – habilitados para realizar ações educacionais especializadas, voltadas para os servidores do Executivo estadual.

Os selecionados não formarão vínculo com o Governo de Goiás e serão remunerados por atividade. O credenciamento dos profissionais habilitados terá validade de dois anos, sendo prorrogável por igual período. As inscrições deverão ser realizadas no período de 4 de março a 5 de abril, conforme regras definidas no edital.

A seleção é destinada somente a pessoas físicas, sem vínculos com o Governo de Goiás; podem participar instrutores residentes em qualquer parte do país, desde que tenham disponibilidade para ministrar as aulas de acordo com a modalidade escolhida. O edital completo em selecao.go.gov.br.

O processo de credenciamento será realizado por meio de processo seletivo simplificado, com etapas de análise curricular e prova didática – que consiste na aplicação de uma aula com tema referente a uma das áreas de conhecimento propostas no edital. Os aprovados nas duas etapas passarão ainda pelo curso de formação virtual.

A remuneração será por hora trabalhada, sendo considerado para o valor hora/aula os níveis de formação do profissional: para mestres, no valor de R$ 170 e para doutores no valor de R$ 230. As áreas incluem Tecnologia da Informação, Economia do setor Público, Comunicação, Crédito Rural, Ciências Sociais e Filosofia, entre outras.