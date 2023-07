Aberta temporada do festival Deu Praia 2023; veja a programação

O Festival Deu Praia 2023 estreou nesta terça-feira, 11, e vai até o próximo dia 23, com uma ampla programação voltada para públicos de todas as idades. Aprovado pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes, por meio da Secult Goiás, do governo do estado, o evento contou, já em sua estreia, com a apresentação teatral da peça “O Auto da Compadecida”. A magnífica obra, baseada na obra-prima de Adriano Suassuna, será exibida também hoje, das 19h30 às 23h30.

Já na quinta-feira, 13, a cantora Vanessa da Mata abre a temporada de grandes shows do festival Deu Praia, com a apresentação de seu novo espetáculo “Vem Doce”. Na sexta-feira, 14, Barão Vermelho sobe ao palco com um mega show em comemoração aos 40 anos de carreira da banda.

No sábado, dia 15, a animação do evento ficará por conta do axé ímpar de Banda Eva e da música eletrônica do trio Rooftime. Já o domingo, 16, será marcado por “cerveja de garrafa”, com show da banda de pagode Atitude 67.

No dia 20, os ritmos de reggae e rap tomam conta do festival Deu Praia com shows de Maneva e Projota. No dia 21, a dupla sertaneja Paulo & Nathan se apresentará no evento. Em seguida, no dia 22, o cantor Tomate espera o público goiano “no farol para ver o sol se pôr” na praia de Goiânia.

E para encerrar a temporada de shows, o festival Deu Praia conta, no dia 23, com show de Seu Jorge e sua voz marcante, em um repertório de grandes sucessos atemporais que marcaram a carreira do artista, como “Mina do Condomínio”, “Amiga da Minha Mulher” e “Carolina”. O evento promete, ainda, atrações surpresas ao longo de sua programação.

Os ingressos podem ser adquiridos em lote promocional, no formato individual ou passaporte, com as opções inteira, meia e solidária, em até 6 vezes sem juros, por meio do site oficial do evento, disponível neste link (https://deupraia.com.br).

Atividades Esportivas

Multicultural, o festival Deu Praia também garante uma série de atividades esportivas. Situada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a estrutura conta com seis quadras de areia para esportes como beach tennis, futevôlei, vôlei, mega wod – aulão de boxe, workshop de defesa pessoal feminina, campeonato de crossfit, aulão de yoga e outras atividades.

O Festival

Nascido em 2017, o festival Deu Praia surgiu com a missão de trazer à Goiânia uma vibe diferente. Em sua quinta edição, o evento reúne música, cultura, teatro, intervenção artística, esporte, gastronomia, gamer, kids, pets e muito entretenimento em um amplo espaço voltado para o lazer.