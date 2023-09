Abertas inscrições abertas para o concurso da Prefeitura de Cidade Ocidental

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Cidade Ocidental(GO) para a contratação de profissionais para preencher o quadro geral do município.

Realizado pelo Instituto Verbena/UFG, a seleção conta com 150 vagas para contratação imediata e mais 408 de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.341,63 a R$ 5.417,58, a depender do cargo.

O período de inscrição começa nesta quarta-feira, 13 de setembro e vai até o dia 06 de outubro no site www.institutoverbena.ufg.br, por meio do Portal do(a) Candidato(a). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de Ensino Fundamental Completo, R$ 90,00 para cargos de Ensino Médio/Técnico e R$ 140,00 para aqueles que exigem Ensino Superior. Confira os cargos disponíveis:

Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais

Eletricista de Baixa Tensão

Merendeira

Monitor de Transporte Escolar

Motorista de Veículo Leve

Motorista de Veículos Pesados

Operador de Máquinas

Tratorista

Ensino Médio/Técnico

Agente Administrativo

Auxiliar em Saúde Bucal

Fiscal de Obras e Edificações

Fiscal de Posturas

Fiscal de Transporte Público e Trânsito

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Ambiental

Fiscal de Vigilância Sanitária

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Condutor de Ambulância

Ensino Superior

Assistente Social

Bibliotecário

Biólogo

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Psicólogo

Professor Nível III – AEE

Professor Nível III – Artes

Professor Nível III – Ciências

Professor Nível III – Educação Física

Professor Nível III – Espanhol Conversação

Professor Nível III – Geografia

Professor Nível III – História

Professor Nível III – Inglês

Professor Nível III – Inglês Conversação

Professor Nível III – Libras

Professor Nível III – Matemática

Professor Nível III – Pedagogia

Professor Nível III – Português

O candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, sendo de sua responsabilidade verificar se não há choque no horário de aplicação das provas.

A prova objetiva para os cargos de nível de escolaridade Ensino Fundamental e Superior será realizada no período matutino e a prova objetiva para os cargos de nível Ensino Médio/Técnico será realizada no período vespertino na data prevista no cronograma.

Provas e etapas – O concurso é composto de etapas que variam de acordo com o cargo e opção de participação, sendo aplicadas nas seguintes datas, conforme cronograma do edital:

29/10/2023 – Realização da prova objetiva (para todos os cargos) e de prova de redação (nível superior)

26/11/2023 – Realização da prova prática

13/12/2023 e 17/12/2023 – Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload dos títulos (prova de títulos para o nível superior)