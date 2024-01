Abertas inscrições para processo seletivo da Defensoria Pública

O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG) abre as inscrições, nesta segunda-feira (22), para o Processo Seletivo da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que visa a contratação de estagiários de graduação e pós-graduação de Direito.

A seleção conta com 204 vagas para graduação e 160 vagas para pós-graduação. A bolsa varia de R$1.100,00 até R$2.200 de acordo com o nível, ambos terão receberão auxílio-transporte no valor de R$240,00.

A seleção é voltada para:

a) Estudantes de curso graduação em Direito, matriculadas/os até o 9 º período em Instituição de Ensino Superior regular;

b) Estudantes de curso regular de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) cujo projeto pedagógico e o conteúdo programático guarde pertinência com as atividades finalísticas a serem desenvolvidas junto ao órgão de atuação ou à unidade administrativa da DPE-GO.

O período de inscrição começa nesta segunda-feira (22/1), e vai até o dia 20/02/2024, no site www.institutoverbena.ufg.br, por meio do Portal do(a) Candidato(a). Com o intuito de ampliar as oportunidades para os estudantes, as inscrições para participar do processo seletivo são gratuitas.

As vagas estão distribuídas nas unidades das seguintes cidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Inhumas, Luziânia e Valparaíso de Goiás. Confira no quadro de vagas a distribuição por cidade e por opção de participação. O processo seletivo conta com reserva de vagas para: Pessoas com deficiência (PcD), População Negra, Quilombolas e Indígenas.

Provas e etapas – O Processo Seletivo é composto de duas etapas, sendo aplicadas nas seguintes datas, conforme cronograma do edital:

10/03/2024 – Realização das Provas objetiva e discursiva

07/05/2024 – Publicação do resultado final

Serviço

Processo seletivo da Defensoria Pública

Inscrições: de 22/01/2024 a 20/02/2024

Local de inscrição: no Portal do(a) Candidato(a)

Valor da taxa: R$0,00

Acesse o edital aqui.