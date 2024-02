Abertas novas turmas para cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), anuncia a abertura de novas turmas para cursos de capacitação profissional gratuitos. Com o intuito de oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades em diversas áreas, como modelagem de sobrancelhas, cuidador infantil, técnicas de cabeleireiro, cortes masculinos, design de barba e cuidado de pessoas com deficiência, a iniciativa busca promover a inclusão social e econômica de diversos segmentos da população da capital goiana.

Os cursos são totalmente gratuitos e incluem material para aulas práticas e teóricas, que vão proporcionar uma experiência de aprendizado enriquecedora e eficaz. As aulas serão ministradas na sede da SMDHPA, localizada na Rua 4, 1.052, no Centro de Goiânia, antiga agência do Banco do Brasil. O início das aulas está previsto para fevereiro, com turmas nos períodos matutino e vespertino para melhor atender às necessidades dos participantes.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço atualizado, estar cursando ou possuir ensino médio, ter idade mínima de 18 anos e residir em Goiânia. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Direitos Humanos. A pasta ainda ressalta que está se preparando para lançar, em março, turmas focadas na área de gastronomia.

A titular da SMDHPA, Cida Garcêz , destaca que essa iniciativa representa um esforço conjunto para eliminar barreiras financeiras que muitas vezes impedem o acesso à educação e à qualificação profissional. “Esta iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Goiânia em fornecer recursos e programas que beneficiem toda a comunidade”, afirma a secretária.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos pela SMDHPA, os interessados podem acessar o perfil da secretaria no Instagram: @direitoshumanosgyn.