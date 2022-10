Aberto credenciamento para profissionais de saúde para rede especializada, em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde, abriu novamente o credenciamento para contratação de profissionais para a rede especializada de saúde. As inscrições, que começaram nesta quarta-feira, 26, devem ser feitas online por meio do link credenciasaude.anapolis.go.gov.br/ até as 23h59 de sexta-feira, 28. Os documentos deverão ser inseridos em formato PDF.

São vagas para 25 especialidades médicas e fonoaudiólogos (confira aqui o edital). O resultado preliminar dos habilitados será divulgado no dia 1º de novembro e o prazo para recursos é entre os dias 2 e 8 do mesmo mês. O resultado definitivo sairá no dia 10 de novembro.

Esses profissionais irão atuar em locais como Cais Mulher, Unidade de Saúde Ilion Fleury (Bairro Jundiaí), Hospital-Dia do Idoso, Ambulatório de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Fisioterapia (Crefa), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).