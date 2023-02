Abertura da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” terá sessão gratuita

Depois de ser adiada após um incêndio, a 14ª edição da mostra O amor, a Morte e as Paixões, dará inicio a sua programação, nesta quarta-feira, 15, às 19h30, com entrada gratuita, sujeito à lotação das salas, no CineX Cult do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Além de 170 filmes disponíveis para os cinéfilos de Goiás, a mostra ainda contará com exposição de arte, que também será aberta ao público, entre os dias 15 de fevereiro a 1 de março.

Para o primeiro dia da mostra mais aguardada pelos goianos, o filme em cartaz será “Regra 34”, dirigido por Júlia Murat, vencedor do prêmio Suíço Leopardo de Ouro.

Com a curadoria do professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a mostra contará com ingressos promocionais, no valor de R$30, sendo meia entrada para todos, com cerca de 50 filmes selecionados para agradar a todos os gostos, caracterizando a diversidade ao entretenimento. “A mostra possibilita o encontro entre as pessoas. Numa sociedade digital, existe uma vontade de união presencial, de tomar café e conversar. Com a pandemia, esse desejo aumentou ainda mais e ver bons filmes torna possível viver a experiência do encontro”, ressalta o curador da mostra.

As exibições vão desde filmes realizados em Goiânia, até os indicados ao Oscar 2023 e produções que estiveram nos melhores festivais mundiais, como Cannes, Veneza, Berlim, Rio de Janeiro, Sundance, Toronto e São Paulo.

Com a presença das atrizes Sol Miranda e Lorena Comparato, que atuaram no “Regra 34”, o evento de abertura traz um bate-papo sobre a história da produção, que trata sobre uma jovem advogada negra que passou vários anos realizando apresentações on-line de sexo para pagar sua própria faculdade. O filme ainda reflete sobre abuso e sadomasoquismo.

Os amantes da arte poderão conferir o trabalho de 16 artistas goianos, que prometem encantar os visitantes com a valorização cultural da região. Com curadoria de Larissa Pitman, da Valenta Produções, as opções vão desde murais, passando por telas e esculturas, até performances corporais.