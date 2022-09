Açafrão de Mara Rosa é reconhecido como patrimônio imaterial goiano

Ao Plenário da Assembléia Legislativa de Góias sancionou a Lei Estadual nº 21.570 (originalmente projeto de lei nº 4501/21), que reconhece o açafrão produzido no município de Mara Rosa como patrimônio cultural imaterial goiano. O projeto é de autoria do deputado Delegado Eduardo do Prado (PL).

De acordo com a matéria, ao longo dos anos algumas cidades ou regiões ganharam fama por causa de seus produtos ou serviços. Em especial o município de Mara Rosa é tido como a capital do açafrão, respondendo por cerca de 90% da produção goiana. Além do mais, a região Norte concentra hoje cerca de 250 produtores, espalhados nos municípios de Amaralina, Alto Horizonte, Estrela do Norte e Formoso.

O deputado Eduardo Prado destaca que o açafrão da região de Mara Rosa pertence à espécie cúrcuma longa, originária da Índia. ‘‘Sua produção é usada na indústria de alimentos em temperos, mostarda, condimentos, massas, molhos, margarinas, entre outros. O produto também possui substâncias antioxidantes, antimicrobianas e corantes com aplicabilidade nas indústrias cosmética, têxtil e farmacológica’’, celebra.