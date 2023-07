Ação Solidária beneficia catadores em Aparecida

Trabalhadores da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável de Aparecida (Coocap) receberam doações da Secretaria de Assistência Social (Semas). Foram entregues cestas de alimentos, kits de higiene pessoal e cobertores. A iniciativa visa a apoiar os catadores e foi conduzida pela equipe liderada pela secretária Sulnara Santana.

O reconhecimento da importância do trabalho desses catadores na preservação do meio ambiente e sua contribuição como fonte de renda motivaram a iniciativa. As cestas foram resultantes do Concerto Beneficente da Banda Sinfônica de Aparecida, realizado no Anfiteatro Municipal, enquanto os cobertores foram repassados ao município pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Lívia Souza Moreira, presidente da Coocap, agradeceu a ajuda, ressaltando que ela chegou em um momento oportuno e será de grande ajuda para a cooperativa e seus trabalhadores.