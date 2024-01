Acidente de trânsito na GO-330 resulta em vítima com ferimentos graves

Na manhã desta quarta-feira, 24, um acidente de trânsito ocorreu na GO-330, km 336, sentido Ouro Verde a Campo Limpo de Goiás. A colisão envolveu um veículo de médio porte e um veículo de passeio.

O condutor do veículo de passeio sofreu ferimentos graves, incluindo um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) moderado, trauma de face e fratura no membro inferior esquerdo. Os bombeiros de Nerópolis foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos no local do acidente.

A vítima foi transportada para o quartel de Nerópolis, onde a aeronave Bombeiro 01 estava à espera para realizar o transporte até o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O motorista do veículo de médio porte, que estava consciente e orientado, não sofreu ferimentos e foi atendido no local do acidente. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas.