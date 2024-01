Acidente entre ônibus e caminhão deixa três feridos

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um caminhão deixou três pessoas feridas na GO-215, em Pontalina, na madrugada de hoje. A 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar, em Morrinhos, foi acionada para realizar o salvamento. O ônibus seguia sentido Morrinhos-Pontalina quando, por motivos desconhecidos, colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento.

O motorista do ônibus, um homem de 54 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pontalina com suspeita de hemorragia abdominal e traumatismo craniano grave. Outras duas vítimas, passageiras do ônibus, também ficaram feridas, mas sem gravidade. Elas foram atendidas no local e liberadas. O motorista do caminhão não se feriu. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.