Acidente fatal ocorreu na BR-452, próximo a Goiatuba, deixando adolescente e duas crianças entre as vítimas

Na noite de quinta-feira, 21, por volta das 18h30, um trágico acidente na BR-452, Km 88, próximo a Goiatuba, resultou na morte de cinco membros de uma mesma família. O incidente envolveu um Fiat Elba e uma caminhonete, levando à perda irreparável de uma adolescente de 14 anos e dois meninos, de 9 e 11 anos de idade.

As vítimas, que residiam em uma propriedade rural, retornavam de Maurilândia, onde haviam realizado compras de supermercado. Ao se aproximar do acesso à estrada que leva à sua residência, o Fiat Elba colidiu frontalmente com a caminhonete que transitava na pista contrária, entre Itumbiara e Rio Verde.

O impacto foi tão severo que a caminhonete foi lançada para fora da rodovia, enquanto o Fiat Elba capotou na pista, deixando todos os ocupantes presos às ferragens. Infelizmente, tanto o casal quanto os três menores faleceram no local do acidente.

Os corpos das vítimas foram resgatados pelos bombeiros, que foram acionados para a cena do incidente. Enquanto isso, os dois ocupantes da caminhonete, que foram socorridos por um veículo de resgate que passava no momento do acidente, foram encaminhados para um hospital em Maurilândia para receberem tratamento médico.