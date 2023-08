Acidente na GO-341 com ônibus de trabalhadores deixa vítimas

Na manhã de quarta-feira, 9, uma ocorrência de trânsito mobilizou os bombeiros Militares em Mineiros. Um ônibus que transportava cerca de 35 funcionários de uma usina colidiu na GO-341, KM 45, próximo ao Ribeirão Babilônia. No local do acidente, quatro vítimas foram identificadas com ferimentos de maior gravidade e receberam atendimento imediato por parte do Corpo de Bombeiros Militares de Goiás (CBMGO). Com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), essas vítimas foram prontamente encaminhadas para uma unidade de saúde local. Além disso, as demais vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram atendidas no local e posteriormente transportadas pela ambulância da usina para a mesma unidade de saúde, a fim de receberem os cuidados necessários.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A colisão ressalta a importância de medidas de segurança no trânsito, especialmente no transporte coletivo de trabalhadores. A rápida resposta dos bombeiros e do SAMU demonstra a eficácia dos serviços de emergência da região em situações críticas como essa.