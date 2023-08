Acidente grave entre carro e caminhão na Perimetral Norte deixa passageiro com braço amputado

Um grave acidente ocorreu hoje à tarde , 18, em Goiânia, na Avenida Perimetral Norte, próximo ao setor São Judas Tadeu. Um caminhão e um carro de passeio colidiram, resultando em danos completos aos veículos. Uma pessoa está gravemente ferida. O caminhão transportava duas pessoas, sendo que o motorista teve escoriações leves, enquanto o passageiro ficou preso nas ferragens, sofrendo amputação de um braço e fratura exposta na perna.

A vítima foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Os dois ocupantes do carro menor saíram ilesos. A colisão ocorreu durante as obras de reconstrução asfáltica da Perimetral, perto da trincheira da GO-080. As causas do acidente serão investigadas.