Um Fiat Mobi capotou no km 430 da BR 060, próximo a Rio Verde, resultando na morte de uma mulher de 25 anos e seu filho de 7 anos. O namorado das vítimas sobreviveu, mas está gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 12h deste domingo, 14.

As autoridades suspeitam que a chuva pode ter sido um fator contribuinte, e uma investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.