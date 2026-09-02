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Acidente envolvendo ônibus, caminhão e carro deixa quatro pessoas feridas na zona rural de Iporá

Acidente com ônibus, caminhão e carro na GO-060 deixa quatro feridos em Iporá; Bombeiros e Samu prestam atendimento


Fábio Prado Por Fábio Prado em 02/09/2026 - 15:58

Acidente envolvendo ônibus, caminhão e carro deixa quatro pessoas feridas na zona rural de Iporá
Acidente envolvendo ônibus, caminhão e carro deixa quatro pessoas feridas na zona rural de Iporá - Foto: Reprodução/Internet

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta das 10h desta quarta-feira (2) para atender a um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, um caminhão e um veículo de passeio na GO-060, na zona rural de Iporá, região Oeste de Goiás.

Três viaturas do CBMGO foram deslocadas para o atendimento. No local, as equipes prestaram assistência a quatro vítimas. Três delas foram transportadas pelas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico, enquanto uma foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Entre os atendidos pelo CBMGO, um homem apresentava suspeita de fratura de costela e dores na região torácica; uma mulher apresentava contusão e leve escoriação na região do olho esquerdo; e outro homem apresentava suspeita de fratura fechada no braço.

Após o atendimento inicial, os bombeiros realizaram uma varredura minuciosa no interior e no entorno do ônibus, incluindo áreas próximas ao veículo, para verificar a possibilidade de outras vítimas, especialmente pessoas que pudessem ter sido ejetadas durante o acidente. Nenhuma outra pessoa ferida ou em óbito foi localizada.

O motorista do ônibus relatou dores na perna, mas recusou o encaminhamento para uma unidade de saúde. O motorista do caminhão também foi atendido pelo Samu e medicado no local, não sendo necessário seu transporte. O condutor do veículo de passeio não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar permaneceu no local realizando o controle do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pelas providências relacionadas à ocorrência de trânsito.

Em caso de acidentes de trânsito, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Polícia Rodoviária Estadual pelo 198. Mantenha distância segura do local para não atrapalhar o trabalho das equipes de resgate e evitar novos acidentes. A GO-060, na região de Iporá, tem histórico de acidentes, especialmente em trechos da zona rural. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.

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Fábio Prado

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