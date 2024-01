Um acidente entre uma uma carreta e um Jeep Compass provocou interdição parcial da BR-153, no sentido Goiânia-Aparecida, próximo ao viaduto do acesso ao Parque das Laranjeiras. O acidente não teve vítima, mas houve derramamento de óleo na pista, motivo pelo qual houve a interdição. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi liberada há pouco, mas ainda há congestionamento de veículos na pista. A PRF recomenda cautela a quem for passar pelo local.