Acusado de matar pai de santo é baleado pela PM

O homem acusado de matar a tiros um pai de santo em Caturaí, quando ele fazia uma live em sua residência, foi localizado por policiais militares e baleado em confronto. O fato aconteceu logo após o homicídio, cometido quando a vítima fazia a transmissão ao vivo. O criminoso, que tem contra si um mandado de prisão por tráfico de drogas, foi socorrido com vida e levado ao hospital municipal da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, após realizar vários disparos contra a vítima, o criminoso fugiu e se escondeu em uma região de mata. Os policiais de Caturaí contaram com apoio do Graer e de equipes do 48º CIPM. No momento em que o homem foi encontrado por uma equipe da CPE, fez disparos de arma em direção aos policiais, que o atingiram.

Segundo testemunhas, o fato teria acontecido em razão do autor de o homicídio ter recebido um vídeo no qual o pai de santo teria feito ameaças contra ele. Após identificação, foi constatado que o autor do homicídio utilizava nome falso e possuía várias passagens criminais, além de ser foragido da justiça.