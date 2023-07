Aldeia Sesc apresenta espetáculo sensorial de dança para crianças com deficiência visual

A 10ª edição da Aldeia Sesc de Artes terá um espetáculo especial voltado para crianças de 5 a 9 anos com deficiência visual. O evento acontecerá no Centro Cultural Marietta Telles Machado, a partir das 14 horas, nesta quarta-feira, 5. O espetáculo de dança sensorial permitirá que cada criança experimente individualmente o espaço, o tempo, as sonoridades, as texturas e a ludicidade ao interagir diretamente com as bailarinas e bailarinos. Além disso, a Aldeia Sesc de Artes também oferecerá uma oficina de livros e jogos lúdicos sensoriais.

O espetáculo, intitulado Tandan!, surgiu de uma pesquisa conduzida pela companhia Etc., com foco na relação entre sons, música, dança e audição. A investigação, chamada Áudio-dança, foi realizada em um instituto para pessoas cegas, visando compreender como a recepção auditiva ocorre no universo delas. Com base nessa pesquisa, o diretor Marcelo Sena idealizou o espetáculo para proporcionar uma experiência inclusiva e enriquecedora para crianças cegas ou com deficiência visual.

O Sesc, juntamente com a parceria do Governo de Goiás através da Secretaria de Cultura do Estado, da Biblioteca Braille José Álvares Azevedo e do Museu da Imagem e do Som de Goiás, reforça seu compromisso com a acessibilidade e inclusão social ao trazer o Tandan! para a Aldeia Sesc de Artes. O evento visa oferecer experiências culturais significativas e acessíveis, enriquecendo a vivência das crianças com deficiência visual através da arte e da dança.