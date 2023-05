Alego recebe exposição fotográfica “Olhares do Campo”

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás recebe a Edição Especial da Mostra Fotográfica “Olhares do Campo”, que chega à Alego por meio de uma parceria da Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) em comemoração aos seus 30 anos de atuação no Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (UB), destaca a parceria entre a Casa de Leis e o Serviço de Aprendizagem Rural e afirma que a Alego está de portas abertas para a instituição e para toda a população. “O Senar é uma entidade importantíssima para o agronegócio, um setor que tem total apoio da Alego. O diálogo entre as instituições é essencial e muito benéfico para o trabalhador rural e comunidade como um todo. É uma honra receber no Palácio Maguito Vilela essa bela mostra que, além de valorizar a nossa agropecuária, nos trará o fiel retrato da realidade do campo”.

De acordo com o superitendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, a mostra é um projeto itinerante, de caráter socioeducativo e cultural, que tem como principal objetivo propor um outro olhar para aqueles que cultivam a terra e dela tiram seu sustento. O superintendente salienta ainda que são três décadas semeando oportunidades para todos que trabalham direta ou indiretamente na agropecuária. “Já levamos qualificação, conhecimento, assistência técnica e inovação para milhares de goianos e nossa nova meta é preencher as mais de 150 mil vagas disponíveis que temos para capacitar quem deseja atuar no setor que mais emprega em Goiás”.

A exposição conta com uma coletânea de 20 imagens, com cenas captadas ao longo da trajetória da entidade, bem como fotos de fatos marcantes sobre a produção, a distribuição e o acesso a alimentos em Goiás, registradas pelo fotógrafo Fredox Carvalho. Imagens impactantes da situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social enfrentadas por pequenos produtores e trabalhadores rurais durante a pandemia também estarão expostas.

Durante a abertura da mostra, houve um show com a cantora sertaneja Thamirys Nunes. A exposição acontece entre os dias 3 e 17, na Alego.