Aluno do Basileu França garante vaga em um dos principais festivais de dança do mundo

O aluno da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, João Pedro Silva, de 14 anos, ficou com uma das três vagas destinadas à América Latina pelo Prix de Lausanne, um dos principais festivais de dança do mundo, e estará na competição que vai ocorrer em fevereiro do ano que vem, na cidade de Lausanne, na Suíça. Ele garantiu a vaga ao conquistar o prêmio principal na pré-seletiva que ocorreu em Córdoba, na Argentina.

A dança do Basileu França teve outros três bailarinos que concorreram a uma vaga na final da pré-seletiva: Antônia Manrique, André Marra e Yasmin Sabag. Embora não tenham sido aprovados para o Prix de Lausanne, eles ainda têm uma chance, já que todos aqueles que concorrem nas finais das pré-seletivas (que são divididas por regiões), podem enviar vídeos ao Prix e concorrer a vagas, que variam de cinco a dez, destinadas a bailarinos de todo o mundo.

A coordenadora de Dança da EFG Basileu França, Simone Malta comemorou o resultado alcançado. “João começou pequeno aqui no Basileu França e vê-lo tornar-se um homem bailarino é encantador. Isso é fruto de muita dedicação e da equipe de direção e professores do balé. São mais de 10 anos consecutivos indo à Suíça para uma das maiores competições de dança do mundo. Viva a dança em Goiânia! Viva o investimento do Governo do Estado no Basileu França! Viva Basileu França!”, se entusiasma Simone, que, além de coordenadora, é também coreógrafa de vários espetáculos.

Destaque da pré-seletiva da América Latina, João Pedro diz que ter participado do certame em Córdoba já foi uma grande conquista. “Ser selecionado entre os melhores da América Latina me surpreendeu”, assegura. “Só tenho a agradecer aos meus professores do Basileu França, pois sem eles isso não seria possível. Me ensaiaram e me capacitaram. Sou fruto da dança do estado de Goiás e espero poder orgulhar a todos na Suíça em 2024”, diz.

A instituição se firma, cada vez mais, como uma das maiores escolas públicas de artes da América Latina. Apenas neste ano, alunos da escola conquistaram 15 prêmios em festivais de dança internacionais, além de muitos terem conseguido contratos e bolsas nas principais companhias de balé do mundo. Um dos prêmios foi justamente no Prix Lausanne, obtido por Ana Luísa Negrão, na categoria Melhor Dança Contemporânea.

A EFG em Artes Basileu França é uma escola do Governo de Goiás, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).