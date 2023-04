Alunos da Escola do Futuro de Goiás desenvolvem aplicativo de mobilidade

Já imaginou uma equipe de quatro jovens, entre 15 e 17 anos, de escola pública se reunindo para criar um serviço de mobilidade urbana para uma cidade interiorana? Foi o que fizeram os alunos da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira, em Santo Antônio do Descoberto, distante cerca de 200 Km de Goiânia, na região do Entorno do Distrito Federal.

O Tilary App é resultado de um trabalho inovador, tecnológico e prático para atender ao município de 77 mil habitantes e que, até então, não contava com um serviço de mobilidade urbana. A ideia do aplicativo é conseguir mobilizar não apenas carros, mas oferecer passagens de mototáxi e serviço de entregas aos moradores da região com valores mais acessíveis, complementando a rede de mobilidade.

O grupo de jovens identificou a demanda no ano passado, a partir do mapeamento estratégico da cidade. Então, pensaram na ferramenta tecnológica que pudesse resolver, de maneira lógica, a carência de deslocamento urbano na região, que tem dificuldade de ser atendida por aplicativos convencionais e sofre com a carência da oferta de transporte coletivo.

De acordo com a aluna Gabriela França, uma das idealizadoras do aplicativo, a proposta nasceu após a identificação da falta de acesso e funcionalidade de outros aplicativos que favorecessem e auxiliassem os moradores do município. “Queríamos entregar uma solução aos usuários e cidadãos, melhorando a locomoção diária e, ainda, abrir oportunidades de trabalho para autônomos”.

Segundo Gabriela, o projeto foi elaborado em linguagens inovadoras, como a Python, para sustentar a inteligência artificial. Ela diz que a experiência foi enriquecedora e gratificante, tanto que o Tilary já foi lançado nas lojas de aplicativos oficiais e está em fase de validação.

História e carreira

Estudante da unidade EFG Sarah Luísa Kubitschek, Gabriela faz história na escola. Ela ingressou em 2022 no curso de Tecnologia e Inovação para Startups e, desde então, concluiu mais quatro cursos: E-Commerce, Python Básico, Gestão de Projetos e Técnico em Desenvolvimento Web Mobile.

Para tanto resultado em curto tempo, a jovem optou por estudar em todas as modalidades oferecidas pelas Escolas do Futuro. “Estudei presencialmente, on-line e a distância e em todas obtive bons resultados”, comenta, ao acrescentar que o curso em Desenvolvimento Web Mobile tem agregado muito na sua graduação em Engenharia de Software.

Escolas do Futuro

As EFGs são uma iniciativa do Governo de Goiás para jovens do ensino médio e superior, pessoas que procuram recolocação profissional ou querem empreender. Além da unidade de Santo Antônio do Descoberto, Goiás tem outras três EFGs: José Luiz Bittencourt, em Goiânia; Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia; e a EFG em Artes Basileu França, que também fica em Goiânia. Para conhecer os cursos ou se inscrever, basta acessar o site efg.org.br.